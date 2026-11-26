La Cámara alta sesionará desde el mediodía para votar estas dos iniciativas, que, en el caso de la ley electoral pasará a la Cámara de Diputados, y en el referido al juego se convertiría en ley.

Ell proyecto de Ludopatía y la ley complementaria que La Libertad Avanza propondrá, sobre tablas -habilitación con dos tercios-, son herramientas cuyo fin es sumar instrumentos para combatir el juego ilegal.

En tanto, el dictamen de la reforma política fue firmado la semana pasada, tras un trabajoso despacho entre La Libertad Avanza y aliados.

El proyecto desactiva las PASO para el año próximo, por lo que es una cláusula transitoria; mantiene la Boleta Única de Papel, con el agregado de la opción de “lista completa”; y disminuye el 50% de los espacios gratuitos en medios audiovisuales, entre otros puntos.

Por eso es clave sostener, durante las votaciones en general y en particular, las 37 voluntades; sino quedarían ítems relegados o modificados, algo que no se descarta a esta altura.

Por otra parte, la ley de ludopatía -que había aprobado Diputados en noviembre de 2024- regula a todos los operadores, no sólo a los ilegales.

Entre los puntos centrales se apunta a prohibir toda publicidad, promoción y patrocinio del juego online, incluyendo bonos de bienvenida, auspicios a equipos y deportistas, naming de estadios -naming rights-, publicidad con influencers y difusión en festivales o recitales. También elimina el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios y plataformas de juegos de azar, pronósticos y apuestas deportivas en línea.

En el bosquejo de la sesión, se sancionaría la norma mañana y seguido a ello se aceleraría un proyecto complementario -si se habilita con dos tercios, sobre tablas- encabezado por la jefa del bloque libertaria, Patricia Bullrich.

Su principal finalidad es que “los sitios de internet que reciban una denuncia de un tercero puedan ser bloqueados de manera inmediata y administrativa, en 24 horas, por el ENACOM”.