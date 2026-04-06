El Senado debate una iniciativa que pena las falsas denuncias por violencia de género

El Senado de la Nación Argentina debate un proyecto de ley, impulsado originalmente por la senadora Carolina Losada, que busca endurecer las penas para quienes realicendenuncias falsas. La iniciativa propone actualizar el Código Penal para elevar las sanciones actuales (que hoy son de hasta un año de prisión) a un rango de tres a seis años de cárcel cuando la acusación falsa involucre delitos de violencia de género, abuso sexual o violencia contra menores.

El proyecto cuenta con el respaldo del Ministerio de Justicia y busca frenar el daño personal y social que estas imputaciones generan en los denunciados, además de sancionar el falso testimonio en causas penales con agravantes similares.

Por este tema, el senador de la LLA, Juan Carlos Pagotto, en diálogo con Segundo Round, dijo que "el proyecto tiene por objetivo la investigación de cada denuncia. No garantizar la impunidad de nadie pero tampoco permitir que se hagan denuncias falsas, afectando la honorabilidad del denunciado".

Pagotto, además, sostuvo que "esta iniciativa ya está contemplada en la iniciativa de reforma del Código Penal que el Gobierno analiza enviar al Parlamento en los próximos días".