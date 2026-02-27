El Senado debate la modernización laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil

Con 40 senadores en sus bancas, el oficialismo consiguió quórum y comenzó la sesión donde se buscará aprobar la nueva reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil.

Informe: Amanda Alma.

Antes de entrar al recinto, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó el impacto del proyecto de ley, calificandolo como una transformación “extraordinariamente importante”.

A su vez, subrayó que se establecerán límites estrictos a las cuotas sindicales: “Los gremios van a tener que ser austeros”, afirmó.

Además, la Cámara alta trata el nuevo régimen penal juvenil, que tuvo media sanción en Diputados.

Al respecto, Bullrich señaló que la Argentina es el único país de América Latina que no adaptó su legislación, manteniendo normas vigentes desde la dictadura.

“Hoy votamos una ley fundamental para las víctimas; las conductas siempre deben tener consecuencias”, aseguró.

Por su parte, la senadora por Corrientes Gabriela Valenzuela consideró que se trata de “una reforma trascendental que moderniza el Régimen Penal Juvenil de la Argentina”.

“Parte de un principio básico: el adolescente que comete un delito debe asumir su responsabilidad pero también debe contar con todas las garantías legales", explicó.