A dos años de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado convirtió en ley el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online por unanimidad, con los 72 integrantes de la Cámara votando a favor.

Se trata de una iniciativa orientada a enfrentar el creciente impacto de estas plataformas, especialmente entre adolescentes y jóvenes.

La norma, que había llegado en revisión desde la Cámara de Diputados y cuyo tratamiento forma parte de un acuerdo entre oficialistas y opositores, declara de interés nacional y prioritario la prevención y el abordaje integral de la adicción al juego online, elevando la problemática al rango de política pública de salud.

Uno de los aspectos centrales de la ley es la prohibición de toda publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online en medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales, espacios públicos, indumentaria deportiva y eventos culturales.

La medida alcanza además a las campañas realizadas por influencers, deportistas, celebridades, personajes de ficción y cualquier modalidad de publicidad indirecta o encubierta.

La nueva legislación también impide los bonos de bienvenida que suelen utilizar las plataformas para captar usuarios, prohíbe el patrocinio de clubes y deportistas por parte de empresas de apuestas y veta el uso de marcas del sector para identificar estadios, instalaciones deportivas y competencias.

En el debate, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, expresó: “Acá tiene que haber un trabajo que está haciendo el Senado, que ya hizo Diputados, y va a salir la ley, y también a partir de ahora todo esto tiene que plantearse como una tarea de todas las familias, todas las escuelas, para que esta autorregulación pueda aplicarse también acá.”

“Porque el juego existió toda la vida y va a seguir existiendo. Lo que tenemos que bajar fuertemente es esta adicción, este consumo problemático, esta situación que no se puede parar y se termina con la misma conducta de destrucción”, completó.

Por el justicialismo, la catamarqueña Lucia Corpacci explicó: “Ahora hablamos del juego que se hace desde el living de una casa, desde el dormitorio de un chico o desde la escuela”.

“Es la realidad de menores que en la escuela juegan”. En tal sentido, añadió que “el 6% de los menores de 14 años ha hecho una apuesta online y el 38% de esos niños conoce a otro que ha entrado al mundo de las apuestas”, añadió.

Como parte del compromiso para apoyar la media sanción de Diputados, La Libertad Avanza logró la aprobación de un proyecto de ley complementario que apunta al juego ilegal.

Ese proyecto también fue aprobado por unanimidad, por 71 a 0.

Entre sus puntos principales establece:

X Prohibición de publicitar o promocionar sitios de apuestas online no autorizados en cualquier medio de comunicación.

X Impide la difusión de dominios y contenidos asociados a esas plataformas, al tiempo que se prevé el retiro inmediato de las campañas publicitarias que infrinjan la normativa.

X Asigna al ENACOM el bloqueo de los sitios ilegales en un plazo de hasta 24 horas desde que tome conocimiento de la infracción.

X Una vez concretada esa medida, la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina) deberá proceder a la baja definitiva de los dominios involucrados.

X Habilita la extensión automática de esos bloqueos a dominios espejo, subdominios, redireccionamientos y aplicaciones móviles que reproduzcan las plataformas clausuradas.

X El Banco Central deberá instruir a bancos, billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago para inutilizar las transacciones vinculadas con sitios

X Penas de entre dos y cuatro años de prisión para quienes, sabiendo que una plataforma opera sin autorización, le presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para su funcionamiento.

X Penas de dos a cuatro años de prisión para quienes ofrezcan o reciban dinero o beneficios para alterar deliberadamente el resultado de una competencia.