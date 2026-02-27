El Senado convirtió en ley el proyecto que baja la edad de imputabilidad

La iniciativa que modifica el Régimen Penal Juvenil fue aprobada por 44 votos positivos; 27 negativos y una abstención.

La Libertad Avanza, el Pro, la UCR y algunos bloques provinciales avalaron el proyecto; en tanto que el Justicialismo lo hizo en contra.

El proyecto baja la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años y crea un sistema para la reinserción en la sociedad de los menores que cometieron delitos.

Durante el tratamiento, la senadora oficialista Emilia Orozco dijo que “este Gobierno se anima a dar debate en cuestiones muy delicadas”

“Vamos a subsanar una gran deuda que tenemos con la población argentina. Hay que mirar a los ojos a los familiares de las víctimas y votar con responsabilidad", añadió.

Por su parte, la radical Carolina Losada, que también acompañará el proyecto, señaló que “el crimen cambió y hay que adaptarse a esa realidad, no se puede seguir con leyes y con reglas de juego del siglo pasado porque no funcionan”.

“Estamos hablando de dar respuesta a tantas familias que hoy están llorando a alguien que no está”, expresó.