El Senado convirtió en ley el proyecto de Modernización Laboral

La Cámara alta aprobó la iniciativa que modifica la legislación en materia de trabajo con el objetivo de facilitar las contrataciones y terminar con ‘la industria del juicio’.

El oficialismo, junto al PRO, la UCR y bloques provinciales alcanzaron 42 votos; en tanto que 28 senadores, en su mayoría del peronismo, se expresaron en contra. Los dos representantes de Santa Cruz se abstuvieron.

El cuerpo avaló el texto que fue devuelto por la Cámara de Diputados con modificaciones en lo referido a las licencias médicas.

En el inicio del debate, el peronista Mariano Recalde propuso la vuelta a comisión del proyecto, lo que fue rechazado por 43 a 29.

En nombre de La Libertad Avanza, el chaqueño Juan Godoy explicó que “se crea el FAL (Fondo de Asistencia Laboral) como herramienta para dar certeza a empleadores y empleados”

“Se establece también cuáles son los servicios esenciales y los considerados de importancia trascendental para establecer una prestación mínima e irreductible”, abundó.

Desde el PRO, en tanto, María Huala dijo que"apoyar esta ley no es apoyar a las grandes empresas o a 'patrones malos', como algunos nos quieren hacer creer”

“Apoyar esta reforma laboral es apoyar a las pymes, al empleo real", subrayó.

Por el justicialismo, el jefe de bloque José Mayans señaló que “lo único que quiere el trabajador es una vida digna y con esta reforma laboral le robamos la posibilidad de tener una vida digna porque ya no le va a alcanzar el tiempo de su vida para sostener a su familia”.

“Vida digna es todo lo que quieren para dar su esfuerzo", explicó.

En el cierre, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, declaró que "en nombre de los trabajadores se mandó a la informalidad a miles de trabajadores" y consideró que "eso es una estafa moral".

La nueva norma redefine la "mejor remuneración" para el cálculo de las indemnizaciones al tomar solo el haber mensual, normal y habitual, sin conceptos como aguinaldo, vacaciones o premios.

Con esto, el Gobierno pretende eliminar la discrecionalidad de las sentencias y alentar el empleo registrado.

En cuanto a indemnizaciones se mantiene el pago de un mes de sueldo por año trabajado como base, con un tope de tres veces el salario promedio mensual según el convenio colectivo aplicable.

Además de dejar de considerar para el cálculo los conceptos de pago no mensuales, las indemnizaciones se actualizarán por IPC más un 3% anual. Las grandes empresas podrán abonarlas en 6 cuotas y las pymes en 12.

En el FondoFAL, los empleadores podrán constituir este fondo para el pago de indemnizaciones futuras. Serán administrados por la Comisión Nacional de Valores y se financiarán con una parte de los aportes del salario que hoy van a la ANSES.

Ese aporte será de 1% mensual en el caso de las grandes empresas y de 2,5% mensual para las micro y pequeñas empresas.

En cuanto a vacaciones, se tomará el período que va desde el 1 de octubre hasta el 30 de abril y se habilita acordar el período vacacional fuera de la temporada de verano, así como el fraccionamiento, con un mínimo 7 días.