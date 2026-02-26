El Senado convirtió en ley el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea

Tras 26 años de negociación, los senadores aprobaron por 69 votos afirmativos y tres negativos el convenio entre ambos bloques regionales.

La jefa de los senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, celebró la aprobación de la Cámara alta y declaró al término de la votación que "las barreras comerciales lo que hacen es generar un modelo corporativo".

Los bloques del oficialismo y de la oposición votaron en conjunto.

El acuerdo generará exenciones arancelarias para productos de la región.

Presidencia de la Nación celebró el aval parlamentario y consideró, en un comunicado, que de esta forma se consolida el compromiso asumido el 17 de enero de 2026 en Asunción y se marca un hito en la política de inserción internacional de la Argentina.

El acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años. Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados.

Con esta aprobación, la Argentina reafirma su decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo.