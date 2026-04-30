El Senado avanzó con el debate para modificar la ley de salud mental

Tras la conformación de la Comisión de Salud en una reunión plenaria se debatió la propuesta del Poder Ejecutivo.

Para explicarla fue invitada la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana González.

La funcionaria declaró que “después de 15 años de sancionada la Ley de Salud Mental, se puede concluir que, de esta forma como está planteada, no funciona adecuadamente”.

González dijo que resulta necesario hacer algunos cambios para tratar de evitar los casos trágicos de homicidios, agresiones a terceros, suicidios, etc.

“Los mismos tienen que ver fundamentalmente con la práctica clínica y de lo que se trata es de facilitar el acceso, sin vulnerar los derechos del paciente”, expresó la profesional.

El texto introduce un cambio en las situaciones de internación, propone que en la conformación del equipo interdisciplinario debe ser requisito que lo integre un médico psiquiatra, quien no puede estar excluido de esta decisión.

“No se trata de desplazar a profesionales, sino que cada uno ocupe su lugar, y no como el psiquiatra que actualmente ha sido desplazado”, remarcó la expositora.

También se propone el reemplazo del concepto de "riesgo cierto e inminente", para permitir las internaciones involuntarias, que actualmente se contemplan en casos extremos.

“Muchos profesionales prefirieron no internar y hubo situaciones muy graves, como el caso de Chano, o el caso Roldán, y otros casos donde hubo muertes innecesarias”, graficó González.

Entre algunos otros puntos a modificar se propone que el consumo problemático de sustancias se integre formalmente a las políticas de salud mental, la ampliación de la red ante la falta de camas y el presupuesto nacional en el área de Salud Mental.

La funcionaria invitada llevó placas para ilustrar el plan propuesto y respondió preguntas de los senadores integrantes de las comisiones. Estuvo acompañada por Hernán Rizzuti, de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) quién también brindó su testimonio sobre la problemática.

Para finalizar, la presidente de la Comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, dispuso un cuarto intermedio y solicitó a los miembros de las comisiones que propongan expositores para continuar con el debate la semana próxima.