El Senado aprobó y giró a Diputados el proyecto sobre la Ley de Glaciares

La Cámara alta avaló el proyecto del Poder Ejecutivo en una votación que arrojó 40 votos a favor; 31 en contra y una abstención.

La Libertad Avanza, el PRO, bloques provinciales y parte de la UCR acompañaron el proyecto, en tanto que el Justicialismo encabezó los votos en contra.

En el marco del debate, el fueguino Agustín Coto (LLA) respaldó el proyecto al asegurar que “se está armonizando la norma con lo que manda la Constitución Nacional y la Corte Suprema”.

En ese sentido, agregó que la legislación actual “está diseñada en favor de intereses de un país vecino (por Chile) y no de las provincias dueñas de los recursos”.

La salteña Flavia Royón, representante del gobierno de su provincia, acompaño el proyecto al señalar que “no se está entregando el agua; al contrario, se refuerza la protección de los recursos”.

En nombre del bloque Justicialista, la mendocina Anabel Fernández Sagasti se expresó en contra y consideró que "esto no es una modificación técnica a la Ley de Glaciares”

“Esta es una ley que flexibiliza estándares ambientales, es un retroceso y un cambio de paradigma. Pasamos de un paradigma científico, técnico y rígido a un criterio discrecional y político", sentenció.

En el cierre del debate, La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, expresó: “Queremos un país que pueda producir hasta en el último milímetro para que la gente sea más rica y para que haya un capitalismo productivo que nos beneficie a todos”.

El texto avanza con el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

A través del mismo se modifica el artículo 1 de la Ley 26.639 de glaciares, que define el objeto de la misma.

Establece que la protección de los glaciares y del ambiente periglacial deberá interpretarse de un modo compatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional.

Ese punto dispone la utilización racional de los recursos naturales existentes en las provincias, dueñas originarias de los mismos, de un modo que atienda a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.