La Cámara alta aprobó y envió al Senado el proyecto de Reforma Electoral que dispone la suspensión de las PASO para el año 2027, la implementación de la denominada ‘Ficha Limpia’

La votación resultó con 43 votos a favor, 29 en contra y 0 abstenciones, por lo que La Libertad Avanza logró el apoyo casi todos sus aliados.

El bloque Justicialista votó en contra, al igual que Independencia y Convicción Federal.

Además de los 21 integrantes del La Libertad Avanza, acompañaron con el voto afirmativo los 10 de la Unión Cívica Radical, los 3 del Pro, los 2 de Provincias Unidas, los 2 del Movimiento por Misiones, los 2 de Moveré por Santa Cruz, la salteña Flavia Royón, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.

Durante el debate en el recinto, el miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, defendió la reforma electoral y explicó que el proyecto se divide en tres partes.

“Las disposiciones permanentes, medidas transitorias para las elecciones de 2027 y cláusulas finales; y entre los cambios permanentes está la incorporación de la afiliación digital a los partidos políticos, que coexistirá con el sistema tradicional, y la creación del régimen de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia”, explicó.

“Se establece la creación de un registro público para agilizar la comunicación de las inhabilitaciones y detalló modificaciones vinculadas a la Boleta Única de Papel, que incorporará la posibilidad de votar lista completa. Además, se reduce del 5% al 2,5% el tiempo de publicidad electoral gratuita en medios audiovisuales y se incorpora la obligatoriedad del debate presidencial únicamente en caso de balotaje”, completó.

La senadora radical Carolina Losada destacó el artículo de Ficha Limpia y explicó que “esto tiene que ver con lo que elegimos para que nos represente a todos; esto no pertenece a ninguno de nosotros pese que hemos militado, pero es una iniciativa ciudadana para que la política sea más transparente”.

“¿Cómo podemos pensar que una persona con doble conforme de la justicia pueda manejar recursos? Es insólito”, alertó la legisladora santafesina.

El jefe del bloque Pro, Martín Göerling Lara, recordó que originalmente se había propuesto discutir a fondo una reforma electoral, un debate “que siempre quisimos dar”. Pero lamentó “que nos encontramos a fin de año con que de todo ese proyecto lo único que estamos discutiendo es suspender las PASO. No la eliminación”.

“Suspendemos para el año que viene, pero en el 29 volvemos al viejo sistema. Esa certeza, de que la gente, los ciudadanos, los inversores, los mercados, sepan cuáles son las reglas de juego, que no se cambian según las necesidades del poder de turno, son importantes”, sostuvo el senador misionero.

Cerró el debate la senadora Patricia Bullrich, quien se remontó al nacimiento de las PASO, que dijo que nacieron prometiendo competencia y participación, cosa que a su juicio “no existió”.

Puso como ejemplo que de las cuatro elecciones generales que hubo para presidente, el kirchnerismo no participó compitiendo contra nadie, salvo en la última, entre Sergio Massa y Juan Grabois, que consideró desproporcionada.

“Eran unas PASO cantadas”, sugirió, concluyendo que el objetivo de generar competencia “se transformó en algo muy insólito para un sistema electoral” que consideró “fuerte”, por cuanto tiene dos vueltas, pero que las PASO transformaron en un sistema de tres vueltas.

“Es cara y adelantó resultados que quizá, teniendo más posibilidades, cualquiera de los que participaron hubiera tenido mejores posibilidades”, comentó.

Con 16 artículos, el Capítulo I establece las disposiciones permanentes que permiten la afiliación digital a los partidos políticos y la creación del Régimen de Ficha Limpia que prohíbe las candidaturas de las personas condenadas por delito doloso. Además, crea el Registro Público que controla las inhabilitaciones.

Esta Reforma Electoral modifica a la Boleta Única de Papel (BUP), la cual incluirá todas las categorías de cargos que se eligen y dispondrá de un casillero para votar cada categoría por separado y para votar la lista completa. Otro gran dato saliente es la reducción del 5 al 2,5% el tiempo total de programación en servicios de comunicación audiovisual y televisión por suscripción para fines electorales.

Respecto al debate presidencial, solo será obligatorio en caso de una segunda vuelta electoral y queda derogada la veda electoral en virtud de habilitar la apertura de comercios durante las horas previas a la contienda electoral. En tal sentido, los partidos pueden realizar publicidad política incluso fuera del período tradicional de campaña.

Por último, las disposiciones permanentes establecen un nuevo sistema de elección de parlamentarios del Mercosur: serán designados por acuerdo entre los legisladores nacionales manteniendo la proporcionalidad política existente en cada cámara.

Por otro lado, el Capítulo II suspende las PASO para el 2027 y, lógicamente, reordena el cronograma electoral que ya no tendrá como fecha tope a finales de junio para presentación de candidaturas. Una vez oficializadas las listas, se llevará a cabo el sorteo que determina el orden y ubicación de las agrupaciones políticas en la Boleta Única de Papel.