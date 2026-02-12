El Senado aprobó y envió a Diputados el proyecto de Modernización Laboral

La Cámara alta aprobó esta madrugada el proyecto de Ley de Modernización Laboral con 42 votos a favor y 30 en contra, por lo que la inicitiva para para su consideración a Diputados.

Tras más de catorce horas de debate, la Cámara alta avaló el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que, entre otras cosas, apunta a terminar con la ‘industria del juicio’.

La iniciativa forma parte del paquete central de reformas de La Libertad Avanza y llegó al recinto con un dictamen robustecido a partir de 28 modificaciones consensuadas con distintos sectores políticos.

El Gobierno sostiene que la reforma es necesaria para actualizar un sistema laboral que considera “rígido y litigioso”.

En tanto, la oposición dialoguista acompañó buena parte del articulado, en especial lo referido a incentivos a la contratación, la modernización de la registración y la reducción de la conflictividad judicial.

En el cierre del debate, la presidenta de los senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, sostuvo que el objetivo de la nueva norma es cambiar "un sistema rígido, injusto y extorsivo" y explicó que se busca "simplificar" para traer "transparencia" al sistema laboral

Consideró también que "hay que derrumbar una industria del juicio laboral que destruyó empresas y vidas" y afirmó que las empresas no son enemigas.

Por su parte, el titular de la bancada peronista, José Mayans, evaluó que "esta es una ley abiertamente inconstitucional" que "que va a traer alta litigiosidad".

El radical Eduardo Vischi, en tanto, marcó que “desde el peronismo parece que tienen el monopolio de la defensa de los derechos del trabajador y por eso deben hacer una mea culpa de la situación que tiene el país”.

Presenciaron la sesión desde uno de los palcos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni: el ministro del Interior, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina MIlei.