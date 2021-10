El secuestro de Alex Saab por parte de EEUU justifica el bloqueo a Venezuela

Primero nos llama la atención su apellido, no es ningún González, ni un Jiménez, ni un Gutiérrez, también estamos hablando de una persona de ascendencia libanesa nacido en Barranquilla Colombia que en este momento tendría unos 49 años, lo que paso con el seguramente la mayoría de las personas que nos escuchan no sabe nada de él porque no es parte de la agenda de medios corporativos, es que este empresario colombiano de alguna manera trabaja desde hace varios años con pasaporte diplomático venezolano, como se da todo esto incluso con Hugo Chávez en vida se pueden ver algunos videos en donde él está presente entendiendo de que en el contexto de las sanciones económicas que sufre Venezuela al igual que otros países que Cuba que Nicaragua, el propio Líbano es interesante, Siria, Irán esos países necesitan buscar mecanismos para poder conseguir alimentos y medicina, combustible para su propio pueblo porque si fuera por EE. UU. Porque son los que imponen las sanciones, ellos prefieren que la población se muera, que los niños, que las niñas y todos los que dependen de una penicilina de cualquier sustancia vinculada al rubro sanitario quieren que se muera y que eso genere una desestabilización de los gobiernos con los cuales EE. UU. Están enfrentados…

Sebastián Salgado, es analista internacional, corresponsal y periodista. Actualmente conduce el programa Continentes por el canal Hispan TV, cadena de televisión pública de la República de Irán en español. En esa misma agencia noticiosa desarrolla la corresponsalía en Buenos Aires, Argentina. Fue responsable de la sección noticias de la cadena informativa teleSUR, dando apertura a esa señal informativa en México. Dirige la agencia de noticias internacionales Data Urgente.