El sector público nacional volvió a registrar superávit financiero en marzo

En marzo, el superávit primario del Sector Público Nacional fue de $930.284 millones y el superávit financiero de $484.789 millones, con un pago de intereses netos por $445.495 millones.

Al respecto, el presidente Javier Milei resaltó en un mensaje de la red X que “el ancla fiscal no se negocia. MAGA. VLLC!”.

En el primer trimestre el Sector Público Nacional acumuló un superávit primario de aproximadamente 0,5% del PIB y un superávit financiero de 0,2% del PIB.

El gasto primario total se redujo 5,7% i.a. en términos reales, reflejando “el compromiso con el orden en las cuentas públicas”, destacó el ministro de Economía, Luis Caputo, en X.

“La dinámica interanual de los recursos tributarios continúa reflejando un conjunto de medidas de administración tributaria y la reducción o eliminación de distintos impuestos a lo largo de 2025”, agregó.

Según Caputo, “el ancla fiscal es un pilar fundamental del programa económico, y es condición necesaria para consolidar la estabilidad macroeconómica y continuar devolviendo recursos al sector privado en la forma de baja de impuestos”.