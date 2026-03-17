El Sector Público Nacional registró superávit financiero en febrero

El Sector Público Nacional (SPN) registró en febrero un resultado financiero por $144.421 millones, producto de un resultado primario de $1.410.640 millones, y un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $1.266.218 millones.

Así, el SPN acumuló en los primeros dos meses del año un superávit financiero de aproximadamente 0,1% del PIB (superávit primario de aproximadamente 0,4% del PIB), reafirmando el ancla fiscal del programa de gobierno.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $11.793.012 millones (+21,2% i.a.).

En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de +19,7% i.a. explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a Ganancias (+27,9% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+26,0% i.a.), y los Débitos y Créditos (+22,7% i.a.).

Por su parte, el IVA neto de reintegros creció 15,7% i.a. y los Derechos de exportación cayeron 20,4% i.a..

La comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025.

Durante febrero, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $10.382.372 millones (+21,3% i.a.).

En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $7.187.186 millones (+23,2% i.a.).

Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.481.390 millones (+22,5% i.a.).

Las transferencias corrientes alcanzaron los $3.020.545 millones (7,7% i.a.).

Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de $217.703 millones (9,7% i.a.).

Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en febrero alcanzaron los $546.649 millones (+4,2% i.a.).

Por último, los subsidios económicos se ubicaron en $554.487 millones (+30,2% i.a.), donde los energéticos subieron 123,5% i.a., mientras que los destinados al transporte cayeron en 22,0% i.a..