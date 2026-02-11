"El sector privado espera que en el 2026 haya un crecimiento del 3 % y que la inflación baje al 20 %"

El economista y director de Econométrica Ramiro Castiñeira en diálogo con el equipo de Primer Round por Radio Nacional habló sobre los últimos datos de inflación del INDEC y explicó algo del contexto y cómo se estabilizó en los útimos seis meses.

"Mile en el 2026 promete equilibrio en las cuentas públicas para que el Banco Central logre 3 años de no tener emsiión monetaria para financiar al fisco. Y sabemos, que luego de las elecciones bajó fuerte el riesgo país y se recuperó la demanda de pesos. Con eso, podemos entender que el proceso de inflación va a continuar a la baja. Y además implica que habrá mayor nivel de actividad", explicó.

Sobre las expectativas económicas de 2026 Castiñeira dijo: "El Banco Central hace un relevamiento mediante su informe REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) que dice que el sector privado espera un crecimiento económico del 3 %; y la proyección de inflación se espera baje al 20 %".