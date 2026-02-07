El sector porcino cerró 2025 con récords de faena y consumo

De acuerdo a datos relevados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante el año pasado el sector porcino alcanzó récords de faena y producción, con 8.517.433 cabezas y 812.272 toneladas, respectivamente.
Esto implicó un aumento de 2,5 por ciento para el primer rubro y de 3,4 por ciento para el segundo, en comparación al 2024.
Por otro lado, el consumo interno de carne de cerdo también registró durante 2025 un valor récord de 18,9 kilos por habitantes por año, representando un incremento de 8,7 por ciento respecto al año anterior.
Este presente fortalece la inserción en el ámbito local de diferentes cortes de carne de cerdo, como alternativa probada de consumo e instalando definitivamente, por versatilidad, costo y beneficios, sus bondades dentro del menú alimenticio argentino.
Otro dato para destacar refiere a los 54 mercados de exportación abiertos que actualmente posee el país, tanto para carne como para subproductos.
El valor total de las exportaciones del sector aumentó 3 por ciento en dólares durante 2025 respecto del año anterior, alcanzando un monto de 15.354.761 de dólares.
Etiquetas: Campo, Ganadería, sector porcino