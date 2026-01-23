El sector energético argentino y su protagonismo en Davos

El sector energético argentino cobra un rol central en la agenda de política económica y de inversiones del país, especialmente tras su visibilidad internacional en eventos como el Foro Económico Mundial en Davos, donde empresas y autoridades destacaron las oportunidades locales en materia de energía y recursos naturales. La industria, que incluye petróleo, gas y energías renovables, se proyecta como un motor clave para el crecimiento y la atracción de inversiones estratégicas.

Favio Casarín, abogado y geólogo especializado en minería y petróleo, dialogó con el equipo de Creer o reventar y subrayó que la presencia del sector energético en la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei en Davos responde a la importancia de este rubro para la inserción internacional de la Argentina y para consolidar acuerdos con inversores globales interesados en proyectos de exploración, producción y exportación.

"El objetivo claro es posicionar a la Argentina como un proveedor global confiable en el mundo, un mundo que busca diversificar las fuentes energéticas en medio de las crisis geopolíticas que están sucediendo", expresó.

Una de las áreas de mayor atención es Vaca Muerta, la formación geológica neuquina considerada una de las reservas no convencionales de hidrocarburos más grandes del mundo. El desarrollo de esta región ha despertado el interés de empresas extranjeras y gobiernos, ya que combina gas y petróleo en cantidades significativas que pueden contribuir al abastecimiento energético regional y a la creación de empleo especializado.