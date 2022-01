"El sector corporativo del turismo no arrancará hasta 2023"

Aunque el turismo ha experimentado una gran recuperación, en gran parte gracias al programa Pre Viaje, hay un sector que todavía sufre las consecuencias de la pandemia de Covid-19, y es el turismo corporativo, aquel que incluye a congresos, viajes de empresarios, estudiantes y personas que no están vinculadas a la forma de turismo tradicional, por lo que se pedirá al Gobierno que ayude a paliar su situación. “Esto es volver a la idea del Repro, con un 70% de lo que están ganando neto o el 83% de un sueldo, con un tope de $22 mil; hoy el Repro está en $9 mil como para dar una idea. Dentro de esos $22 mil hay que generar una serie de documentación que se debe presentar como se hizo en la primera parte, cuando se cobraba esa suma. Cuando a mí me hablaban de ocupación, dentro de un buen nivel de noticias, no había nota en la que no poníamos énfasis que había un sector que estaba cerrado o con dos pisos, de diez, abiertos, con problemas de ocupación, de subsistencia, hoteles que nunca abrieron. Estamos convencidos que el sector corporativo no va arrancar hasta el año 20232”, auguró Héctor Viñuales, titular de la Cámara de Turismo.

