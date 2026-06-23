El sector agroindustrial argentino acelera su crecimiento en 2026

Las exportaciones aumentaron 17,1% en los primeros cinco meses del año, consignó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) en su Informe Mensual de Exportaciones por Complejos correspondiente al mes de mayo de 2026.

El análisis, elaborado por la Bolsa de Cereales, refleja “un sólido desempeño de las cadenas agroindustriales de nuestro país, consolidando un sendero de franca recuperación y un fuerte dinamismo en el comercio internacional”, destacó la entidad.

Durante el período comprendido entre enero y mayo de 2026, el sector agroindustrial argentino acumuló exportaciones por un total de 21.995 millones de dólares.

Esta cifra representa un incremento de 17,1% en comparación con el mismo ciclo de 2025, inyectando una diferencia positiva de 3.207 millones de dólares a la economía nacional.

Sólo durante el mes de mayo, las exportaciones agroindustriales alcanzaron los 5.156 millones de dólares, lo que significa que se exportaron 834 millones de dólares más (+19,3%) que en el mismo mes del año anterior.

Los complejos que registraron el mayor incremento relativo interanual fueron el Porcino, Girasol y Legumbres.

En términos de aporte monetario neto al crecimiento general, el sector de Girasol, el Trigo y la cadena de Carne + Cuero vacuno se erigieron como las de mayor contribución a la suba.

En contraposición, los complejos Avícola, Arrocero y Manisero experimentaron caídas que actuaron como el principal freno a una suba aún mayor de las divisas liquidadas.

El Informe resalta que el Tipo de Cambio Real Multilateral (BCRA) se mantuvo estable con respecto al mes anterior.

Sin embargo, advirtió, se situó 1% por debajo del promedio de 2025, marcando un escenario de competitividad cambiaria que requiere un monitoreo continuo por parte de los sectores productivos.