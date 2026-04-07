El secretario de Minería negó que la reforma a Glaciares ponga en riesgo el agua

Luis Lucero expuso en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde acusó a la oposición de buscar “instalar el miedo” con la difusión de la imagen del Glaciar Perito Moreno respecto al debate por la modificación de la Ley de Glaciares.

En defensa de la propuesta del Poder Ejecutivo para reformar esa legislación, el funcionario cuestionó a quienes argumentaban que “los argentinos se van a quedar sin agua”.

“El agua dulce no es un verdadero problema, tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”, consignó.

Señaló también que “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales

“La minería no elige donde se hace, se hace donde la geología distribuyó los recursos; muchos mineros quisieran elegir donde hacerla y no pueden”, cerró.