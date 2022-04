" El saxofón llega a mi vida a través del sonido. Fue desde chiquitita mirando Tom y Jerry, la Pantera Rosa, todos esos dibujitos que tenían una super banda atrás, me llamaba la atención, esa sonoridad, esa música. Me colgaba más escuchando que mirando. Con la curiosidad de conocer más sobre el tema, visitando disquerías, que antes que estaban muy de moda, se podía escuchar la música, y ahora entiendo el porqué me llamaba la atención. Era por nuestra cultura, nuestras raíces africanas, que tenemos", resaltó la artista.

