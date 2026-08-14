El santuario de Kiss en Villa Elisa: de coleccionista fanático a fundar un museo

El coleccionista Javier Ciavatta contó al equipo de Adrián Korol por Radio Nacional cómo surgió su admiración por la banda estadounidense y su idea de juntar objetos y vinilos exclusivos de la legendaria agrupación. Levantó entonces un museo de Kiss en la ciudad entrerriana de Villa Elisa.

"Me vine a vivir a Entre Ríos por cuestiones laborales y tuve la suerte de poder armar este espacio. Mi pasión por Kiss fue desde chico y fue por la estética de la banda. Eran héroes que tocaban la guitarra. Me entró por los ojos y me empezó a gustar su música después", contó.

Ciavatta dijo que es una banda con "muy buenos discos" y que muchos de ellos "marcaron" su vida. "En el museo hay de todo. Está el flipper de Kiss, que se volvió una figurita difícil. Junto con el de Rolling Stones, es uno de los más codiciados. Tengo vinilos, instrumentos y merchandising. Debo estar en los 1200 discos de la banda", agregó.