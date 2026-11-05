"El Santo Padre no es solo una figura para los creyentes católicos, es un líder espiritual"

El obispo auxiliar de la diócesis de San Isidro y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, Raúl Pizarro, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round por Radio Nacional y se refirió a los preparativos e implicancias sociales de la histórica visita del papa León XIV al país. El religioso remarcó que "la figura del Santo Padre ya nos está haciendo mucho bien porque nos sentó a una misma mesa a muchos interlocutores que difícilmente en la vida cotidiana se pueda dar", valorando la articulación alcanzada entre los distintos sectores.

En ese sentido, Monseñor Pizarro sostuvo que el principal reto colectivo será garantizar que los acuerdos logrados "no queden solamente en algo que sucedió en el pasado, sino que alimenten las ganas y las oportunidades de buscar consensos a pesar de las diferencias".

Respecto a la convivencia social, el secretario general de la Conferencia Episcopal reflexionó sobre el valor de la diversidad en la Argentina. "El tema no es que los tironeos no sucedan, sino qué hacemos con las diferencias: si las tomamos como una riqueza o como algo que nos pone en bandos contrarios y en la enemistad", advirtió.

Por otra parte, la autoridad eclesiástica detalló la enorme complejidad logística que demanda la organización de los actos masivos previstos en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Al respecto, explicó que el despliegue requiere una coordinación constante entre la Santa Sede, las distintas diócesis locales y los gobiernos de nivel nacional, provincial y municipal.

Frente a este escenario, ponderó la predisposición institucional al señalar que "ha sido y está siendo un gran desafío de escucharnos, dejar de lado las diferencias y tirar todos para el mismo lado para que esto salga bien".

Monseñor Pizarro enfatizó además el carácter ecuménico y transversal del Santo Padre en el contexto global actual. "No es solamente una figura para los creyentes católicos, sino un líder espiritual y un referente mundial del cual siempre es lindo recibir su mensaje de fraternidad y unidad", remarcó.

Asimismo, admitió la necesidad cultural de superar las divisiones internas al manifestar que, si bien el país cuenta con grandes capacidades individuales, "esto de trabajar más en equipo y aprender a escucharnos con respeto cuesta un montón".

Finalmente, el obispo auxiliar valoró el trabajo de difusión de los medios de comunicación y agradeció la tarea diaria que realizan para amplificar la voz del pontífice y transmitir su mensaje a todos los rincones del país.