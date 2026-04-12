“El running es un estilo de vida que se impone porque es accesible y la gente se da cuenta que se puede sentir bien”

Conducido por Mariana Antoñanzas y Rodrigo Ruíz, la propuesta es conocer en primera persona las razones y motivaciones de quienes eligen el running como una disciplina deportiva, incluso de manera competitiva, recreativa y un estilo de vida.

En la Entrevista de Fondo, conversamos con la atleta y entrenadora nacional de atletismo, Carolina Rossi, docente y capitana del Running Team FILA de Palermo y Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires.

Además de hablar de su carrera como deportista y entrenadora, nos cuenta todo sobre la FILA Race prevista para el 19 de abril en la ciudad de Buenos Aires.

En la Historia que corre, dialogamos con Javier Miscov, corredor de 31 años de General Pico, La Pampa, que “tocó fondo” pero el running le cambió la vida.

“El running llegó como una forma de salvación, porque me sacó de la calle, del consumo, del alcohol, del cigarro, de todo lo malo”.

También, de cara a la 41º Edición de la Maratón Internacional A Pampa Traviesa prevista para el 19 de abril, charlamos con Gustavo Rodríguez, Director de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Santa Rosa, La Pampa.

Este clásico pampeano es sede del Campeonato Nacional de Maratón, circuito que está certificado internacionalmente.

“Quienes la crearon fue con la idea de que el corredor tenía que atravesar todo la Argentina para llegar acá porque estamos en el medio del mapa. Empezó a ser una carrera de entrecasa y sigue siendo muy tradicional y artesanal”.

Carolina Rossi es una mujer multifacética y, en la charla, nos cuenta cómo compatibiliza sus diferentes roles.

“Hago muchas cosas pero el centro de todo es correr y todas me gustan. En todo trato de encontrarle la parte positiva; a los alumnos les motiva que su coach predique con el ejemplo y esté en la misma línea de larga que ellos”. “Todas estas cosas se potencian, me nutren. Quizás no voy a ser un 10 en ninguna cosa pero puedo ser un 7,un 8, un 9 en un montón y soy feliz así”.

Con toda una vida ligada al deporte, Carolina nos cuenta que encontró su vocación cuando tenía 33 años.

“Ahí me di cuenta que correr era lo mío, que quería entrenador a corredores, quería entrenar a personas que tuvieran ganas de entrenar por deporte. Ahí hice un giro y empecé yo a entrenar seriamente. Dejé los demás deportes, y sigo por esa línea”. “Hace tiempo que el running viene creciendo. No es un boom, no es una moda, es un estilo de vida que se impone porque la gente se da cuenta que se puede sentir bien, que puede estar mejor haciendo algo que disfruta y es accesible, apto para todos, que te hace sentir deportista, es inspirador, motivador, no va a parar de crecer”.

También, Carolina reconoce tener “una historia de amor con la maratón".

"Es hermoso lo que significa la preparación, ese proceso largo, tiene ese encanto que quizás una distancia más corta no la tiene. Y la maravilla de la exactitud, de los números perfectos”.

“Elijo correr porque es una forma de vivir mejor, me inculca valores como la conducta, disciplina, respeto, responsabilidad, me da beneficios físicos. A mí me hace mejor persona correr”, concluye.