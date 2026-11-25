El segundo comandante del rompehielos ARA "Almirante Irízar" (Q-5) es el Capitán de Fragata José Luis Cides dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional, dio detallas de cómo se prepara la embarcación para la partida. En medio de la ceremonia inicial, el comandante se refirió a este momento y explicó que se prepara "todo el sistema" del Irizar para poder zarpar de forma segura.

"Navegar en la Antártida es algo complejo, el clima cambia permanentemente. Esperamos que sea buen clima para poder llevar adelante las operaciones logisticas en las diferentes bases", dijo. "Nos preparamos durante todo el año para llegar a este punto", agregó.

"Tenemos previsto 120 días en la Antártida. Zarpamos desde Dársena Norte y llegamos directo hacia allí. Se lleva en tres etapas. En Ushuaia, inicia la segunda etapa, no reprovisionamos y luego la terminamos por abril. Tenemos varias bases pendientes. En la Petrel, la Marambio y en muchas otras que tenemos en la Antártida Argentina", agregó.