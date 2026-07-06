El rol clave de la planta transmisora de Radio Nacional

Radio Nacional celebra este 6 de julio su 89° aniversario, consolidada como uno de los medios de comunicación más importantes de la Argentina. Desde su primera transmisión en 1937, la emisora pública ha acompañado los principales acontecimientos del país, difundiendo información, cultura y servicios a través de una red federal que hoy alcanza a todo el territorio nacional.

Alejandro Petrecca, jefe de la Planta Transmisora de Radio Nacional en General Pacheco, dialogó con el equipo de Korol en el aire y destacó la importancia de la infraestructura técnica que permite que la señal llegue diariamente a los oyentes. En ese marco, puso en valor el trabajo que realizan los equipos encargados de sostener las transmisiones y garantizar la presencia de la radio pública en todo el país.

"La planta transmite las 24 horas, los 7 días de la semana, y los 365 días del año. Además de ser la emisora de LRA1, es donde se concentran todos los accesorios que después van a las distintas filiales", expresó, al contar el trabajo que realizan.

La historia de Radio Nacional comenzó el 6 de julio de 1937, cuando LRA Estación de Radiodifusión del Estado realizó su primera emisión desde un estudio instalado en el entonces Palacio de Correos y Telégrafos de la Ciudad de Buenos Aires. La señal transmitía en la frecuencia de 750 kHz y nació con el objetivo de brindar un servicio de comunicación al conjunto de la Nación.

A lo largo de las décadas, la emisora fue ampliando su alcance y consolidando un perfil orientado a la difusión de la cultura, la educación y la información federal. En 1957 adoptó oficialmente el nombre de Radio Nacional y continuó expandiendo una red que hoy integra decenas de emisoras distribuidas en todas las regiones del país.

La radio estatal también tuvo una participación destacada en momentos clave de la historia argentina. Desde la cobertura de acontecimientos políticos y sociales hasta la difusión de contenidos culturales y artísticos, Radio Nacional se convirtió en una referencia para generaciones de oyentes. Además, a través de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE), proyectó la voz del país hacia distintas partes del mundo.

En la actualidad, Radio Nacional continúa desarrollando su tarea con una mirada federal y manteniendo el compromiso de acercar información, cultura y servicio público a cada rincón de la Argentina. A 89 años de aquella primera transmisión, la emisora sigue siendo una de las instituciones más representativas de la radiodifusión nacional.