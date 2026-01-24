El robo al Banco Río

Lourdes Marchese y Andrea Baldivieso analizan distintas modalidades delictivas así como la investigación judicial en torno a casos emblemáticos de la historia argentina.

En esta oportunidad, Ecos Criminales aborda “el robo del siglo”, tal como se recuerda el asalto a la sucursal del Banco Río en Acassuso, el 13 de enero de 2006 llevado a cabo con una planificación meticulosa y una ejecución casi cinematográfica.

Para ello conversaron con el actual Juez Dr. Ariel Apolo, quien fue el fiscal que llevó adelante la investigación del hecho.

“Ese 13 de enero estaba trabajando en mi despacho cuando me informan de la toma de rehenes dentro del Banco Río”.

“Hubo una planificación importante, de un año”, argumenta, “no fue un hecho de robo común”.

“Banco Río fue la causa que más tiempo me insumió y más me requirió a nivel personal, familiar, físico para poder llegar a una investigación exitosa”, admite.

“No se dejaba nada librado al azar”.

Una de las claves del éxito del plan fue la construcción de un túnel subterráneo que conectaba el banco con un desagüe pluvial.

La banda estaba integrada por Luis Mario Vitette Sellanes, Fernando Araujo, Rubén Alberto de la Torre, Sebastián García Bolster y Julián Zalloechevarría.

Los delincuentes, tras reducir a los empleados y clientes, activaron un sistema de inundación en la bóveda para simular una emergencia y aprovechar el caos para escapar a través del túnel, utilizando gomones inflables.

Esta ingeniosa estrategia les permitió evadir rápidamente a las fuerzas de seguridad y desaparecer con el botín.

A pesar de la meticulosa planificación y la rápida huida, los integrantes de la banda no pudieron permanecer en la clandestinidad por mucho tiempo.

Gracias a una combinación de pistas, testimonios y una investigación exhaustiva, las autoridades lograron identificar y detener a los responsables.

El juicio, que se llevó a cabo con gran expectativa mediática, sentenció a los delincuentes a largas penas de prisión.

Finalmente se redujeron las condenas y en la actualidad se encuentran en libertad.