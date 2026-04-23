El road show de Colapinto: todos los detalles de la exhibición en Palermo

El secretario de deportes de la ciudad de Buenos Aires Fabián Turnes, en diálogo con el equipo de Pasión Nacional, dio los detalles de la demostración que dará l piloto argentino de Fórmula 1 este domingo en Palermo. Los fanáticos podrán disfrutar del espectáculo de manera totalmente gratuita desde las 9 en las calles de Buenos Aires. Será la primera vez que un piloto de esta categoría manejará en CABA.

"Queremos que el domingo sea una fiesta para la gente y para Franco. Encontramos de parte de él mucho interés y creemos que lo va a disfrutar", dijo. "Hay una gran demanda por estar del público y hemos puesto muchos operativos en función de la gente. Habrá baños químicos, puestos gastronómicos, y pantallas gigantes", mencionó.