El rincón de Chucho

En su columna exclusiva, el padrino de “Una Noche en la Tierra”, confiesa que siempre ha vivido su condición de “ciudadano del mundo” a partir de sus propias raíces e identidad. El arte no debe encerrarse – explica – porque no se enriquece si no se abre al mundo. Nacido en Cuba, vivió en Argentina, en España y desde hace un tiempo en Miami, pero sigue trabajando en su país, investigando y aprendiendo todos los días.

Escuchamos su sofisticado “Mambo influenciado”, uno de los clásicos del Jazz Latino que respaldan su categoría de Maestro, con una fuerte esencia rítmica interpretada de manera sublime.

Gracias Chucho por esta clase magistral!

Nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo sábado, ya madrugada del domingo.