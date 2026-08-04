El RIGI suma cinco nuevos proyectos vinculados a la minería, energía y litio

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones sumó la aprobación de cinco nuevas iniciativas.

Proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, para la extracción de cobre, oro y plata; Pampa Energía, en el sector agrícola e industrial; y el de Compañía MEGA, para ampliar su capacidad de producción de líquidos de gas natural en Vaca Muerta.

Además citó los proyectos de la empresa LIEX, en el Salar Tres Quebradas, en Catamarca, para producir carbonato de litio; y el de la compañía surcoreana POSCO, que sumó la segunda etapa de su proyecto Sal de Oro, ubicado entre Salta y Catamarca.

Ravier afirmó que actualmente existen 21 proyectos oficialmente aprobados, que representan una inversión total de 46.700 millones de dólares y la creación de 95.158 empleos directos e indirectos.

Precisó que la ampliación de MEGA y la planta de fertilizantes de Pampa Energía ya están aprobadas por el Comité Evaluador y solo resta la publicación de sus respectivas resoluciones para ser oficiales.

En ese contexto, indicó que "con estos últimos, la lista de aprobados oficiales quedaría en 23, lo que representaría una inversión total de 49.000 millones de dólares a realizarse en los próximos años".

Agregó que los proyectos en etapa de evaluación que, de concretarse, sumarían otros 100.000 millones de dólares y más de 100.000 puestos de trabajo para el país.

Ravier subrayó el potencial del régimen al afirmar que "en total, el RIGI puede significar una inversión total de 148 mil millones de dólares en el país, con una creación de 198 mil puestos de trabajo".

Remarcó que esas iniciativas fortalecerán el desarrollo productivo, las exportaciones y la generación de empleo en distintas regiones del país.

El vocero presidencial, asimismo, explicó que "la semana pasada se aprobaron cinco nuevos proyectos RIGI, dando un fuerte impulso para el litio, el gas y la minería".

El proyecto de mayor magnitud corresponde al Proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, impulsado por las empresas BHP y Lundin para la extracción de cobre, oro y plata.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 9.700 millones de dólares, exportaciones estimadas en 2.600 millones de dólares al año y la creación de 31.700 puestos de trabajo, manifestó.

Ravier señaló que se trata de "una inversión de más de 9.700 millones de dólares, proyectando exportaciones por 2.600 millones al año y la creación de 31.700 puestos de trabajo".

En tanto, en el sector agrícola e industrial, Pampa Energía desembolsará 2.700 millones de dólares para una nueva planta de fertilizantes, cuya construcción generará empleo para 3.500 personas y un impacto positivo en divisas superior a los 800 millones de dólares anuales.

Por su parte, Compañía MEGA invertirá 360 millones de dólares para ampliar su capacidad de producción de líquidos de gas natural en Vaca Muerta, sumando 800 empleos y exportaciones por 190 millones de dólares al año.

El litio, a su vez, suma dos grandes hitos en el norte del país, indicó.

La empresa LIEX invertirá 709 millones de dólares en el Salar Tres Quebradas, en Catamarca, para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio y generar más de 4.400 empleos.

Además, la empresa surcoreana POSCO sumó la segunda etapa de su proyecto Sal de Oro, ubicado entre Salta y Catamarca, con una inversión de 547 millones de dólares para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio.