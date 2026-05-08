"El RIGI genera infraestructura, empleo y movimiento económico en las provincias"

El tributarista Fernando López Chiesa habló con Nicolás Yacoy y el equipo de Primer Round por Radio Nacional sobre el posible “súper RIGI” anunciado por el presidente Javier Milei y explicó cómo funcionan los regímenes de incentivo para grandes inversiones.

“Son proyectos de inversión mínimos de gran escala, pensados básicamente en energía, minería e infraestructura”, señaló.

El especialista detalló que actualmente existen proyectos aprobados vinculados al litio, Vaca Muerta y energía que implican inversiones multimillonarias.

“Hoy tenemos aproximadamente trece proyectos aprobados y otros veintidós en carpeta”, afirmó, y agregó que estas iniciativas no solamente generan inversión en infraestructura y logística, sino también puestos de trabajo.

Durante la entrevista, López Chiesa remarcó el impacto económico que estos desarrollos producen en distintas regiones del país. “Las provincias y municipios tuvieron que hacer obras, viviendas y escuelas para acompañar el crecimiento”, explicó, al mencionar especialmente el movimiento registrado en Neuquén y Río Negro.

Además, destacó que uno de los principales beneficios del RIGI es la estabilidad fiscal y jurídica para quienes invierten a largo plazo. “Las condiciones por las cuales hoy entran al proyecto se van a mantener”, sostuvo. Y agregó: “¿Quién va a querer venir a invertir en un país donde haya megacambios y no exista estabilidad?”.

Por último, señaló que este tipo de regímenes buscan garantizar previsibilidad más allá de los cambios de gobierno. “La justicia ha reconocido la importancia de estos proyectos”, concluyó.