"El RIGI genera infraestructura, empleo y movimiento económico en las provincias"

El tributarista Fernando López Chiesa habló con Nicolás Yacoy y el equipo de Primer Round por Radio Nacional sobre el posible “súper RIGI” anunciado por el presidente Javier Milei y explicó cómo funcionan los regímenes de incentivo para grandes inversiones.
“Son proyectos de inversión mínimos de gran escala, pensados básicamente en energía, minería e infraestructura”, señaló.
El especialista detalló que actualmente existen proyectos aprobados vinculados al litio, Vaca Muerta y energía que implican inversiones multimillonarias.
“Hoy tenemos aproximadamente trece proyectos aprobados y otros veintidós en carpeta”, afirmó, y agregó que estas iniciativas no solamente generan inversión en infraestructura y logística, sino también puestos de trabajo.
Durante la entrevista, López Chiesa remarcó el impacto económico que estos desarrollos producen en distintas regiones del país. “Las provincias y municipios tuvieron que hacer obras, viviendas y escuelas para acompañar el crecimiento”, explicó, al mencionar especialmente el movimiento registrado en Neuquén y Río Negro.
Además, destacó que uno de los principales beneficios del RIGI es la estabilidad fiscal y jurídica para quienes invierten a largo plazo. “Las condiciones por las cuales hoy entran al proyecto se van a mantener”, sostuvo. Y agregó: “¿Quién va a querer venir a invertir en un país donde haya megacambios y no exista estabilidad?”.
Por último, señaló que este tipo de regímenes buscan garantizar previsibilidad más allá de los cambios de gobierno. “La justicia ha reconocido la importancia de estos proyectos”, concluyó.
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