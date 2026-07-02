El riesgo país perforó los 420 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde 2018

Los activos argentinos cerraron la rueda con mayoría de subas, impulsados por una nueva baja del riesgo país y por un contexto internacional que mejoró tras la publicación de un débil dato de empleo en Estados Unidos.

El riesgo país descendió hasta los 417 puntos básicos, cuatro unidades por debajo del cierre previo, y alcanzó su menor nivel desde 2018, según el índice EMBI elaborado por JP Morgan.

Conocido ese dato, el presidente Javier MIlei retwitteó un mensaje de la cuenta ‘El fenómeno barrial’:

“Riesgo país en mínimos de los últimos 8 años, suben los bonos y las acciones de Argentina. Los micrófonos ensobrados no hablan mucho sobre esto ya que es contraproducente para sus amos de turno. Argentina será grande nuevamente. VLLC!”, avaló el presidente.

Este jueves, los bonos en dólares que operan en el exterior anotaron mejoras de hasta 0,7% y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street también mostraron números positivos.

Los papeles de Loma Negra y Globant lideraron las subas con alzas de 3,9% y 3,7%, respectivamente.

A nivel local, el índice S&P Merval del mercado porteño aumentó 1% en pesos y 0,4% medido en dólares al contado con liquidación.

En el mercado cambiario, el dólar oficial cerró estable a $1510 en las pantallas del Banco Nación.

Los tipos de cambio financieros, en tanto, subieron 0,6%: El dólar MEP negoció a 1529,77 pesos y el contado con liquidación (CCL) finalizó la rueda a 1575,90.

Cuando asumió Javier Milei, en diciembre de 2023, el riesgo país se movía por encima de los 1900 puntos.

Desde aquel momento fue bajando y durante la primera parte de 2025 osciló entre 600 y 800 unidades.

En septiembre del año pasado, tuvo un pico superior a los 1400 puntos, cuando el kirchnerismo ganó las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, el triunfo oficialista en octubre desencadenó una nueva etapa de descenso; así, en 2025, el riesgo país cerró en 571 unidades.