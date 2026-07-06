El riesgo país alcanzó su nivel más bajo en la gestión del presidente Javier Milei

Adrián Ravier, afirmó que después del anuncio del programa financiero 2026-2027, el riesgo país alcanzó su nivel más bajo en la gestión actual y el mínimo en más de 8 años.

El funcionario se pronunció en su cuenta de X, donde publicó un gráfico que muestra en 408 el indicador económico que mide la confianza que tienen los inversores internacionales en la capacidad de un Estado para cumplir con sus obligaciones financieras.

Ravier sostuvo que el compromiso con el equilibrio fiscal y la acumulación de reservas “consolidan la confianza del mercado, sosteniendo la tendencia a la baja del indicador”.

En ese contexto, preguntó “¿Por qué es clave esta reducción?”.

Y explicó:

* Menor costo fiscal: Reduce el costo de financiamiento para el Estado, aliviando la carga de intereses a futuro.

* Mejores condiciones para el sector privado: Abarata el crédito para empresas y familias, impulsando la inversión, el empleo y la actividad económica.