El riesgo de las apuestas online en los jóvenes

La Comisión Episcopal de Pastoral Social, junto a la Subcomisión de Paz y Deporte perteneciente a Justicia y Paz, organizó el conversatorio titulado “La sociedad en juego: apuestas online y responsabilidad pública”. Uno de los disertantes, el psicólogo, especialista en adicciones y deporte, Matías Dalla Fontana, en diálogo con Viva la Pepa, mencionó los riesgos que atraviesan los jóvenes ante las múltiples posibilidades que tienen de realizar apuestas en línea.

Della Fontana alertó sobre la falta de controles a todos los sitios de apuestas: "Esto está destripando a los chicos y a los jóvenes, va creando toda una obsesión, sobre todo porque se negocia con la necesidad de la gente. La apuesta es una salida mágica, pero después va creando una adicción que es fatal".