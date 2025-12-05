El Rey de la Navidad ofrece todo tipo de novedades en deco y adornos navideños para estas fiestas

El dueño de El Rey de la Navidad Javier Belloto, contó en el programa de Ramos Generales, todo lo que hay de adornos y deco navideña en su local (Avenida Caseros 3372).

"Tenemos de todo árboles desplegables, y este año se están usando mucho la decoración con luces. También están de moda las mariposas que abren y cierran sus alas con iluminación", contó.

Este sábado 6, domingo 7 y lunes 8 estará Papá Noel en el local y se puede ir al local entre las 10 y las 13 horas, y entre las 15 las 18 horas.