El retiro de Messi de la Selección: el adiós del 10

La periodista de deportes Verónica Brunati, quien entrevistó a Leo en muchas oportunidades, analizó en Radio Nacional la decisión del 10 de finalizar su ciclo en la Selección.

"Sentí que en su carta hablaba de cerrar un ciclo. Hablaba mucho de su papá y de lo que significaba para él que lo viera jugar. Evidentemente lo estuvo analizando mucho tiempo, y es su deseo. Me pareció hermosa la carta y que la haya escrito a mano", expresó.

Brunati dijo además que "el vació que de deja Messi" no se llenará nunca.

"Es una decisión de él y hay que respetar sus tiempos, sus palabras y silencios. Hay que estar agradecidos de todo lo que nos dio", agregó.

Por su parte, Claudio Gugnali es un exfutbolista y actual director técnico argentino, ampliamente reconocido por haber sido el histórico ayudante de campo de Alejandro Sabella en la Selección Argentina subcampeona del mundo en Brasil 2014, en diálogo con Segundo Round, dijo que "fue fuerte la noticia pero valoro la decisión que tomó. Todavía guardo la esperanza de que termine su carrera en el Barcelona".

Gugnali, además, recordó que "Messi siempre fue una persona muy cálida, muy sencilla. Fue el líder, capitán y todo el mundo lo tenía como referente".