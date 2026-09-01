El retiro de Messi de la Selección, bajo la mirada de especialistas: "Tomar la decisión y comunicarla es más favorable para el deportista"

La licenciada en Psicología, psicóloga clínica y deportiva Ornella Trotta en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional analizó la decisión de Lionel Messi de dar fin a su ciclo en la Selección Nacional y el momento en que lo hizo.

"Hace un año en un artículo analizaba los motivos por los cuales nos cuesta tanto despedir a Messi, cuando supuestamente era uno de sus últimos partidos. Esto era algo que se venía anunciando aunque muchos no lo quisieran escuchar. Ningún deportista de élite puede hacer el deporte de una forma eterna", expresó.

Trotta diferenció momentos en los que los deportistas terminan retirandose: "Una puede ser cuando el deportista elige el momento y seleccionarlo. Y otra es cuando el deporte te retira, porque no sos seleccionado o empieza una seguidilla de lesiones. O no sos tenido en cuenta porque perdes la calidad".

"Siempre está el duelo pero el poder tomar la decisión, trabajarla y comunicarla, es más favorable para el deportista", agregó.

En el programa Korol en el Aire, también analizaron este anunucio del astro del fútbol Lionel Messi. El psicólogo, docente e investigador Diego Tachella analizó el punto final que decidió tomar el 10 de la Selección Nacional. "Es un duelo. Pero alrededor de Messi solo hay un jugador de fútbol. Los 20 años que estuvo en el equipo nacional, fue siempre a favor de todos. Queda un gran vacío, era un tipazo en la cancha", dijo.

Por este mismo tema, el arquitecto y empresario argentino radicado en Miami, Gerardo Feldman, en diálogo con 100% Nora, aseguró que "se vivió una jornada de mucha tristeza. A media tarde llegó la noticia de su punto final en la selección que nos sorprendió a todos. Creíamos que podía llegar a la próxima Copa América".

El arquitecto, además, agregó que "esperamos que siga viviendo en Miami varios años más. Está tranquilo y su familia puede hacer vida normal".

A su vez, Carlos Sosa, especialista en liderazgos, en diálogo con 100% Nora, dijo que "teme que con la salida de Messi de la selección Scaloni tome la misma decisión. Eso sí sería una tragedia porque Scaloni todavía tiene mucho más para darnos; incluso más que Messi".