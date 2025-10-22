"El resultado del domingo va a ser bueno y LLA va a tener más bancas", remarcó Diego Valenzuela

El intendente de Tres de Febrero y senador provincial bonaerense Diego Valenzuela aseguró que "el resultado del domingo va a ser bueno para La Libertad Avanza" y dijo que eso "permitirá tener más bancas en el Congreso para sostener las reformas que necesita la economía".

Valenzuela sostuvo que "el resultado va a ser bueno porque el presidente Milei se puso la campaña al hombro, porque va a ir más gente a votar, porque los intendentes no van a tener tanto protagonismo y porque no votan los extranjeros, que en los comicios de septiembre le dieron una ventaja importante al kirchnerismo".

El intendente de Tres de Febrero puntualizó que "vamos a acortar sensiblemente la ventaja que obtuvo el kirchnerismo en septiembre y eso va a ayudar a un buen resultado a nivel nacional y a una buena cosecha de bancas".

"Esta elección es una bisagra histórica porque marca el momento de intensificar el camino de la libertad auqnue a veces duela y las cosas no sean fáciles", agregó.

Valenzuela estimó que tras los comicios legislativos "LLA tendrá una fuerza más representativa en el Congreso para evitar que haya bloqueos en ambas Cámaras" y también que "habrá cambios en el Gabinete y en la relación con los gobernadores para lograr las reformas que consoliden el rumbo económico con más baja de la inflación y crecimiento del empleo".

Por último, enfatizó que "para bajar impuestos se necesitan recursos porque no se puede actuar con irresponsabilidad y tampoco hacer magia para solucionar los problemas de la economía, que de la única forma que se arreglan es con crecimiento económico".