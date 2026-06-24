El repunte de muertes viales expone la imprudencia humana

En Argentina, la seguridad vial atraviesa un escenario crítico tras registrarse un incremento en la mortalidad en las calles y rutas del país, superando las 4,000 víctimas fatales anuales. Las estadísticas oficiales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y mediciones de organizaciones civiles revelan que el factor humano es responsable de casi el 90% de los siniestros graves, con la provincia de Buenos Aires liderando las cifras absolutas de fatalidades.

Por este tema, el lic en accidentología y prevención vial y magister en políticas y gestión del transporte, Federico González, en diálogo con Segundo Round, dijo que "la tendencia muestra que superaremos los datos de accidentes de años anteriores. Estaremos arriba de los 5000 muertos para 2026. Muy por arriba de los datos de Latinoamérica".

González, además, agregó que "el incremento de motos o bicicletas para el reparto o delivery es uno de los principales motivos del aumento de accidentes viales porque complejiza la circulación".

Especialistas del sector encienden las alarmas ante un preocupante aumento en los indicadores de gravedad: aunque en algunas regiones hay menor cantidad de choques totales, los incidentes que ocurren resultan mucho más letales debido al exceso de velocidad y a las colisiones frontales en rutas nacionales.