"El relato de Julieta Prandi en el juicio contra su exmarido fue desgarrador"

En el inicio del juicio oral contra su exmarido Claudio Contardi, Julieta Prandi reconstruyó ante el tribunal un relato marcado por denuncias de abuso sexual, aislamiento y manipulación sobre varios años. Durante su declaración, describió episodios de humillación, control económico y emocional, y detalló el calvario que vivió, al afirmar que los abusos comenzaron mientras dormía y que el entorno familiar había sido sistemáticamente restringido.

Javier Baños, abogado de Julieta Prandi, dialogó con el equipo de Creer o reventar y se refirió al testimonio en el tribunal, al tiempo que cuestionó los intentos de dilatar el proceso judicial. También subrayó la determinación de la modelo por finalmente ser escuchada por la Justicia, tras años de espera.

"El relato de Julieta es desgarrador e impactante. Trabajo desde hace muchos años y en pocos casos he sentido una sensación como las que sentí ayer. Más de uno lagrimeó dentro de la sala. La declaración de ella y sus familiares fue muy fuerte. Este sujeto la fue introduciendo en un espiral de violencia", expresó.

El marco procesal avanzó con tensión: el tribunal rechazó el pedido de nulidad del juicio formulado por la defensa de Contardi y decidió que el proceso continuara con abogados particulares, descartando además la intervención de un jurado popular.

El testimonio de Prandi fue contundente: relató una dinámica de control absoluto, aislada en un country de Escobar, con restricciones en su comunicación, el acceso a sus bienes y una rutina de agresiones que incluyó violencia sexual en momentos de vulnerabilidad. Ese relato dejó en evidencia el impacto emocional y el alcance del abuso sufrido.