El Reino Unido y la Unión Europea firmaron este viernes un acuerdo de entendimiento, que calificado como un punto de inflexión.

El convenio tiene cuatro áreas centrales: el sector agroalimentario, el mercado de carbono, los jóvenes y un refuerzo en la cooperación en materia de seguridad y defensa.

“Es un buen día para Gran Bretaña. Es un buen día para Europa”, declaró el primer ministro británico, Andy Burnham, tras la cumbre en Bruselas.

Además, aseguró: “La Gran Bretaña de 2026 está en otro lugar, pero Europa también”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comparó al momento con el de “viejos amigos que reavivan su amistad”.

También participó del acto de la firma, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien aseguró que el primer ministro británico “siempre será bienvenido”.

El encuentro fue la segunda cumbre entre Reino Unido y Europa tras el Brexit, y llega a diez años del histórico referendo en las islas donde la mayoría de la población votó por la salida como estado miembro del bloque regional.

La reunión de hoy retomó el espíritu y el borrador de lo negociado por el ex premier Keir Starmer.

Los ejes del acuerdo

El primer punto del entendimiento fue en el sector agroalimentario: a partir de marzo de 2028, Londres se alineará con normas europeas y se eliminará la mayor parte de los controles fronterizos sobre alimentos y plantas.

También se cerró un programa de movilidad para 100.000 jóvenes de cada parte que aspiran a que se aplique como muy tarde en 2028, para ofrecer esas oportunidades desde enero de 2030. Además, el Reino Unido volverá a participar en el programa de intercambio Erasmus a partir del próximo año.

Sin embargo, queda un punto a resolver, ya que Bruselas exige que los estudiantes europeos paguen en el Reino Unido las mismas tasas de matrícula que los británicos, en vez de los precios para estudiantes internacionales. El debate quedará abierto durante los próximos seis meses.

Otro punto es el mercado del carbono: se vincularán los sistemas de comercio de derechos de emisión y así ambas partes evitarán que los exportadores británicos paguen el impuesto al carbono en las fronteras de la UE.

También se establecieron compromisos para ampliar la cooperación en defensa, seguridad, energía, transformación digital y lucha contra la inmigración irregular.