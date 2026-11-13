El regreso de León XIV a Perú: fervor en Chiclayo y su lazo con los pueblos andinos

El periodista peruano desde Chiclayo Yoyse Machuca Rojas, en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional habló de la llegada del Santo Padre a esa ciudad del Perú, en donde fue obispo durante 8 años. Se espera 1 millón de fieles para presenciar la misa que dará allí.

"En Chiclayo se vive una fiesta por el retorno de quien fue Monseñor Robert Prevost, obispo de la diócesis aquí. Retorna a su tierra ya como el papa León XIV. Ayer colapsó el tráfico en la carrtera Chiclayo- Pimentel", contó. "Lo esperan desde hace una semana, con mucha alegría. Se espera 1 millón de fieles para que presencien la misa que dará aquí", dijo.

"En Chiclayo ha vivido 8 años y se desempeñó como obispo desde 2014 hasta 2023. Se lo encontraba siempre caminando por la calle, dando bendiciones o a las personas enfermas. Siempre estuvo en contacto con la población; y siempre presidía las misas en las fiestas de las comunidades andinas", agregó.