El registro civil no atenderá el 24 ni el 31 de diciembre

“El 24 y el 31 de diciembre, en Resistencia e interior, no se atenderá excepto las guardias para trámites de fallecimiento. El receso administrativo implica que no corren los vencimientos y no se atenderá hasta el 31 de enero. Quienes lo precisen pueden hacer diversos trámites a través de la página https://gobiernodigital.chaco.gob.ar”, dijo la directora de Registros Civiles del Chaco.

