El recuerdo de León XIV en Perú: “Prevost fue aquí el padrecito de parroquia”

Iván Slocovich Pardo, escritor y periodista del diario Correo de Perú, dialogó con Adrián Korol en su programa Korol en el aire por Radio Nacional, sobre el pasado de León XIV con ese país y el gran vínculo que forjó con esa nación.

"En Lima, hay una conmoción, con la llegada del Papa. La gente se ha congregado durante horas. Él vivió más de dos décadas en el Perú, y llegó como misionero. Estuvo en zonas muy pobres del país. El monseñor Prevost, hoy León XIV ha sido el padrecito de parroquia", definió. "Él trabajaba con la comunidad, el que hacía la colecta para renovar la banca de la parroquia, para pintar su fachada, para los bautizos y los festejos de Comunión", dijo.

Prevost también estuvo, ya como obispo en Chiclayo, durante los estragos que dejaron inundaciones en 2017 y 2023. "Es una zona muy vulnerable en lo climático. Estuvo muy cerca de la gente, rezando y brindando ayuda", agregó.