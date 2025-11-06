El recorrido por Formosa nos lleva al Bañado la Estrella, santuario de vida silvestre

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino nos lleva a la provincia de Formosa y, entre varias propuestas, el Bañado La Estrella, el Casco Histórico y la Costanera Vuelta Fermoza, un lugar icónico con vistas panorámicas al río Paraguay.

Además de recorrer estos lugares, Formosa ofrece una gastronomía con una importante impronta guaraní y productos regionales como la mandioca y el maíz; frutos tropicales como mangos y papayas y la miel.

Por otro lado, Comer, beber y viajar recibió la visita del ingeniero agrónomo Matías Casagrande y la enóloga Paula González, ambos de Bodega Antigal en la provincia de Mendoza.

En la charla, contaron de qué se trata el trabajo que realizan; cómo definieron su vocación, además de interiorizarnos sobre el mundo vitivinícola y cómo se logra dotar de identidad a una bodega.

“Yo me imaginé siempre trabajando para la olivicultura pero mis primeras armas la hice en una bodega, de trabajo de temporada y cuando me quise acordar pasaron 17 años”, admitió Matías.

“La agronomía es muy amplia y sobre todo la de Mendoza, es pasión, las vendimias son muy intensas, muchas horas de trabajo”.

“Es muy amplio el campo de profesión que tenemos, es mucha pasión que hay atrás de esta industria, hay una sinergia enorme entre enología y agronomía, tienen que complementarse sí o sí”, explicó Paula.