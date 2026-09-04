El recorrido nos lleva a los Esteros del Iberá

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta ocasión, viajamos a la provincia de Corrientes, más concretamente a los Esteros del Iberá, en el noreste argentino.

Allí descubrimos una red de cocineros populares que buscan rescatar recetas y productos de la zona para que no se pierdan sus raíces pre-colonizadoras.

Conversamos, entonces, con la chef Gisela Medina, coordinadora de cocineros del Iberá, que utiliza su talento culinario para impulsar el desarrollo social y económico en la región del Iberá.

“Hay un trabajo previo en territorio en Iberá en potenciar a las comunidades. La idea de la red está dentro de un proyecto que es el Plan Maestro Iberá”.

“Estamos hablando de un destino emergente que recién se está desarrollando. Surge una necesidad de poder visibilizar la gastronomía del lugar, los productos y sus comunidades”, explica Medina.

“Fui aprendiendo de mi propia cocina, de los que saben hacer, venimos de una colonización donde nos han hecho negar nuestras raíces”. “Que hoy la gente se sienta orgullosa de poder mostrar sus platos, no deja de maravillarme, es una caricia al alma”.

En otro tramo del programa, partimos para la provincia de Chubut, más precisamente en el noreste, a la localidad de Gaiman, un pequeño pueblo fundado en 1865 por colonos galeses que, desde entonces, mantiene tradiciones del país.

También, nos vamos a Sanagasta, en la provincia de La Rioja, y allí, conversamos con Juan Manuel Fuentes, Director del Parque de los dinosaurios.

“Es muy lindo este parque temático, sobre todo para los chicos”, dijo.

En este “yacimiento paleontológico muy importante a nivel mundial, uno de los descubrimientos únicos en el mundo, lograron registrar más de 80 nidos con huevos de dinosaurios”, precisó.

El parque combina diversión y aprendizaje, ofreciendo senderos interpretativos, réplicas de dinosaurios a escala real y actividades interactivas que invitan a toda la familia a conocer el patrimonio paleontológico riojano.