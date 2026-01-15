El recorrido nos lleva a la ciudad de Balcarce, con propuestas "para todos los gustos"

Carolina Balverdi y Érika Sotomayor proponen recorrer toda nuestra geografía a través de un viaje que conecta historias, sabores y lugares.

En esta oportunidad, el destino elegido de nuestro país es la ciudad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires y, para ello, conversaron con la Subsecretaria de Turismo, Rosario Tufro.

“Balcarce es reconocida mundialmente; una de las cuestiones es por las papas: tenemos una de las principales fábricas de papas fritas, prefritas, congeladas, entre otras cosas”, dijo Tufro.

“También hay panadería y pastelería, porque otro de los atractivos de la ciudad es el postre Balcarce”.

“La Plaza Libertad es el centro neurálgico de la ciudad”, explicó.

Al mismo tiempo, Tufro enumeró los diversos atractivos que pueden visitarse entre los que mencionó las obras del arquitecto ítalo argentino Francisco Salamone así como

“Hay opciones por todos los gustos, tenemos una gran fortaleza que tiene que ver con el entorno natural”.

En Balcarce “estamos rodeados de sierras y, en una de las laderas, está emplazado el Autódromo Juan Manuel Fangio, algo que lo hace único”.

Además, anticipó que, en el marco de la Fiesta Nacional del Automovilismo del 5 al 8 de febrero “comenzaremos a tener actividades no competitivas pero sí demostrativas en el autódromo”.

También, en Comer, Beber y Viajar conversaron con el chef y emprendedor gastronómico German Sitz, dueño junto a su socio Pedro Peña de media docena de restaurantes ubicados gran parte sobre la calle Thames, en el barrio porteño de Palermo.

“Es un negocio bastante más complejo que cuando iniciamos, por la cantidad de qente que está emprendiendo en este medio pero, para mí, siempre es buen momento para hacer lo que querés hacer”.

Sobre el proyecto de formación gastronómica que lidera junto a Tres Monos en el Barrio Padre Mugica, “La Escuelita”, contó que “surge a través de una necesidad que estaba teniendo la gastronomía y de gente que trabajara”.

El objetivo es “poder hacer cursos muy a la altura, totalmente dirigidos a la integración laboral de la gente, para que puedan conseguir puestos de trabajo”, explicó.