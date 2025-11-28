El radioteatro, uno de los bastiones de Radio del Estado

En Historias de la Radio Argentina, la locutora Ana Carella recorre los hechos más destacados que marcan los 105 años de un medio de comunicación que se ha reconvertido con el paso del tiempo pero que nunca pierde su vigencia.

Mediando la década del `50, se inaugura un ciclo llamado “Los grandes encuentros”.

La audiencia, en tanto, tenía su programa predilecto que era "Carnet de Baile", una cita obligada los sábados a la noche.

Es tiempo también de la aparición de un programa dedicado al deporte que se llamó “Peña Deportiva”.