"El que quiera levantar la bandera del MPN bien, el que no, que se vaya"

Nacional Chos Malal entabló comunicación con Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros y Presidente de la Agrupación Azul y Blanca del MPN, quien se refirió a la nota que ha estado circulando desde la agrupación que preside y al posible bloqueo de Vaca Muerta por parte de camioneros tras los 2000 despidos en YPF.

DESCARGAR

En este sentido dijo: "Llancafilo sale a decir cosas de las cuales nosotros no tenemos ninguna intención, menos de asaltar nuestro partido. Lo que estamos diciendo es que tiene que ponerse en marcha y para eso hay autoridades que tienen que convocar".

"Salir hoy a decir que no está de acuerdo con el partido sin dar una discusión después de ser el diputado nacional del Movimiento es con lo que no estoy de acuerdo. El que quiera trabajar y levantar la bandera del MPN en buena hora, y el que no que se vaya", añadió.

A su vez, señaló que lo más saludables es que cada uno se haga responsable de las cosas que se hicieron mal y salir de vuelta a trabajar por el partido. "Muchos quieren que essto vuelva y tener la revancha. Tenemos diez legisladores que realmente están haciendo un buen trabajo y están llevando la bandera del MPN", añadió.

Por otro lado, respecto al bloqueo, dijo: "Camioneros tendrán sus motivos para manifestar lo que ha manifestado. Nosotros no nos han informado que se pierdan puestos de trabajo, estamos hablando de pasar la gente de convencional a otras empresas y hasta el momento no tenemos nada definido".