"El que me espera es un enorme desafío y una gran responsabilidad"

El senador nacional electo por Entre Ríos de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch en diálogo con Nicolás Yacoy por Radio Nacional habló del triunfo de su espacio en las elecciones de ayer.

"Es momento de apoyar y poner el primer grano de arena, para una Argentina grande que se viene. Todo lo que destruyeron por años. Acá en Entre Ríos arrasamos. Es una felicitación para los entrerrianos de bien, para que ellos sean los protagonistas y no la política", expresó.

Benegas Lynch mencionó que su ingreso a la política será "para servir" y que está "muy contento por lo que pasó en el país". "Es muy importante la batalla cultural; no podemos ser esclavos. Cada uno debe tener su pensamiento individual, que cada uno recorra su camino", agregó.

El entrevistado adelantó que lo que trabajará desde su lugar en el Congreso de la Nación será "desregular; bajar el gasto estatal; bajar los impuestos y acompañar a Javier Milei".